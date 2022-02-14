Экс-президент Польши хочет немедленно ехать в Киев защищать Украину

Валенса заявил о намерении ехать защищать Киев. Фото: Reuters

Бывший президент Польши, нобелевский лауреат 78-летний Лех Валенса заявил, что готов защищать Украину перед лицом российской угрозы.

Об этом он написал в Facebook поздно вечером 12 февраля.

"Сообщаю о готовности немедленно выехать в Киев с целью солидарной защиты", – отметил Валенса.

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Он добавил, что уже сделал первые шаги в этом направлении. В частности сообщил о своей готовности послу Украины в Польше.

На прошлой неделе Валенса заявил, что общие интересы Германии и Франции с Россией потерпят крах" в случае нового нападения РФ на Украину. Экс-президент Польши также призвал атаковать Москву в случае полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.