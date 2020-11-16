Экс-премьер Гончарук похвастался фото на пляже неподалеку от Байдена

Пользователи обратили внимание на то, что Гончарук резко потолстел. Фото: Facebook / Алексей Гончарук

Экс-премьер-министр Алексей Гончарук, который поехал в США на несколько месяцев, опубликовал новую фотографию в соцсети. Пользователи сразу заметили, что политик набрал несколько лишних килограммов.

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На снимке он позирует на фоне морского пейзажа Рехобот-Бич в штате Делавэр, США.

"Рехобот-Бич - именно здесь новоизбранный президент (Джо Байден, - Gazeta.ua) провел первый уикенд в новом статусе", - написал экс-премьер.

Пользователи обратили внимание на то, что Гончарук резко потолстел и "засыпали" его комментариями.

"Алексей, что-то тебя очень разнесло, занимайся спортом".

"Теперь шмотки только оверсайз, не иначе".

"Перестал кататься на самокате, и живот начал как на дрожжах расти".

"Бургеры там вкусные".

"На нервах поправился, срочно бегай".

"Серьезно разнесло патриота".

Алексей Гончарук был сам молодым премьером в истории Украины. На момент назначения ему было 35 лет. Прежде чем возглавить правительство, он был заместителем руководителя Офиса президента. Среди украинских премьеров продержался на должности наименьше - 6 месяцев. Бывший премьер-министр стал сотрудником аналитического Eurasia Center, который является составной частью американской Атлантической рады (Atlantic Council).