Экс-председатель Европейского Совета и канцлер Австрии поддержали съезд "УДАР Виталия Кличко"

Глава Европейского совета 2014—2019 годов Дональд Туск и действующий федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер направили свои видеообращения делегатам съезда "УДАР Виталия Кличко".

Об этом сообщает официальный сайт партии. Европейские политики пожелали успеха в развитии политсилы и заверили, что поддерживают Украину в условиях угрозы агрессии.

Дональд Туск, глава Европейского Совета 2014-2019 годов отметил, что партии "УДАР" занимает важное место среди членов "Европейской народной партии", объединяющей политические силы ЕС.

"Разрешите передать самые искренние поздравления по случаю съезда вашей партии. "УДАР" является по-настоящему преданным и важным членом семьи "Европейской народной партии" уже почти 10 лет. Ваша партия и лидер Виталий Кличко были одной из движущих сил Евромайдана, что действительно вызывает восхищение. Продолжайте хорошую работу. Для меня сегодня очень важно обратиться к вам и ко всему украинскому народу. Ваша страна переживает неспокойное время и сталкивается с новыми опасностями. Россия является агрессивной военной силой, даже если она экономически слаба. Я поражен тем, как украинцы остаются спокойными, но мобилизованными и готовыми к сопротивлению. Хочу вас заверить, что наша поддержка и внимание прикованы к Украине. Реакция международного сообщества на агрессию России должна быть жесткой и однозначной. Мы поддержим вас", – сказал Дональд Туск.

Карл Нехаммер, федеральный канцлер Австрии поблагодарил лидера "УДАРа" Виталия Кличко за поддержку и заверил, что австрийцы солидарны с украинцами.

"Очень рад, что имею сегодня возможность обратиться к Вам. Наилучшие пожелания из Вены. Мы очень радовались, когда Виталий приезжал к нам и поддерживал во время предвыборной борьбы. Украина сейчас переживает большой вызов в отношении людей, они вынуждены жить со страхом, будет война или нет. Мы со стороны Европейского союза, мы со стороны Австрии солидарны с Вами, мы на вашей стороне. С австрийской стороны мы сделаем все, чтобы проявить солидарность. Я буду очень рад, если Виталий снова приедет к нам в Австрию или я к нему в Украину", – заявил федеральный канцлер Австрии.

Свои видеоприветствия съезду также прислали Ганс-Герт Петтеринг, президент Европарламента 2007–2009 гг., Элмар Брок, многолетний глава Комитета Европарламента по иностранным делам, Расса Юкнявичене, вице-президент Европейской народной партии (EPP), Тильман Кубан, депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Германии.