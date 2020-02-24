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Экс-помощник Пшонки работает советником заместителя председателя Офиса президента

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Экс-помощник Пшонки работает советником заместителя председателя Офиса президента
Бывший пограничник Вадим Слюсарев стал советником заместителя председателя ОП. Фото: NV.ua

Первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов взял себе в советники бывшего пограничника и экс-помощника Артема Пшонки Вадима Слюсарева.

Новоиспеченный советник сейчас фигурирует в расследовании журналистов программы "Схемы" относительно его влияния на кадровую политику, в частности, на формирование части списка "Слуги народа" в мажоритарных округах на прошлогодних выборах в Верховную Раду. О назначении Слюсарева сообщили в Офисе президента, передает Радио Свобода.

"По информации, предоставленной Департаментом управления персоналом Офиса президента Украины, Слюсарев Вадим Алексеевич является советником первого заместителя руководителя Офиса президента Украины (вне штата)", - сказали в ОП.

Отмечается, что ранее Слюсарева разоблачили якобы в воздействии на политсилу "Слуга народа" в Харьковской области. Журналисты "Схем", проанализировали, кто представлял интересы партии "Слуга народа" в Харьковской области, и обнаружили: ряд уполномоченных лиц кандидатов от президентской политсилы в мажоритарных округах работали в фирмах Вадима Слюсарева или имели с его компаниями совместные контакты.

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Так среди народных депутатов-мажоритарщиков от партии "Слуга народа" с Слюсаревым, связаны победитель в 170-м округе Андрей Одарченко, в 173-м - Александр Бакумов, в 179-м - Алексей Кучер (ныне председатель Харьковской ОГА) и в 181-м - Дмитрий Микиша. Некоторые из них отрицали такую ​​связь со Слюсаревым или заверили, что просто знакомы с ним.

На вопрос, какие отношения связывают президентскую партию и бывшего пограничника, президент Владимир Зеленский ответил, что ему знаком Слюсарев и тот помогал руководителю местного избирательного штаба "Слуги народа" Павлу Сушко. Впрочем, глава государства заявил, что лично с Слюсаревым не общается.

В свою очередь, председатель Харьковского областного штаба президентской партии и №28 в списке Павел Сушко возразил влияние Слюсарева на работу "Слуги народа" в регионе и формирование списка мажоритарщиков.

Вадим Слюсарев - экс-помощник сына генпрокурора Януковича Виктора Пшонки - Артема Пшонки. Он также долгое время работал на различных руководящих должностях в Государственной пограничной службе, а затем ушел в бизнес. Его компании преимущественно занимаются управлением арендованного имущества.

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