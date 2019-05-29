Эксперты определили лучших депутатов Киевсовета

По заключению экспертов, лучшими депутатами Киевсовета стали Игорь Опадчий, Наталья Манойленко, Олеся Пинзеник и Прохор Антоненко. Фото: kmr.gov.ua

Представили результаты комплексной персональной оценки деятельности депутатов Киевского городского совета по итогам 2018 года в соответствии с общественной кампанией "Аттестация депутатов местных советов", которая проходила при поддержке Национального фонда демократии (NЕD, США) и Международного фонда "Возрождение".

В состав экспертов, которые осуществляли мониторинг и анализ работы депутатов Киевсовета, вошли представители организаций Движение "Честно", "Гражданская служба "Сознательно", ОО "Антикоррупционный штаб", ОО "Муниципальная Лига Киева", ОО "Народный контроль и защита", ОО "Шевченковское движение", КП "Вечерний Киев", 24 Канал, ОО "Центр политико-правовых реформ", ОО "Интегрити ЮА", ОО "Комитет избирателей Украины". Среди экспертов, принявших участие в оценке, были координатор проектов ОБСЕ в Украине и представители КНУ им. Т. Г. Шевченко.

Депутаты Киевсовета оценивались по большому количеству критериев. При положительной оценке деятельности депутатов Киевского городского совета эксперты чаще всего предпочитали следующие критерии: открытость и прозрачность деятельности (79% опрошенных), фигурирование депутата в антикоррупционных журналистских расследованиях или деятельность депутата с признаками коррупции (68% опрошенных), высокий уровень активности депутата с избирателями ( 58% опрошенных), подотчетность депутата перед избирателями (58% опрошенных).

По заключению экспертов, лучшими депутатами Киевсовета стали Игорь Опадчий, Наталья Манойленко, Олеся Пинзеник и Прохор Антоненко.

Во время презентации результатов оценки состоялась актуальна дискуссия с участием члена НАПК Александра Серегина относительно практики применения антикоррупционного законодательства об обнаружении и предотвращении конфликта интересов. При обсуждении результатов анализа и мониторинга работы депутатов в рамках общественной инициативы, присутствующие на мероприятии депутаты проанализировали и показатели мониторинга.

Депутаты отметили, что антикоррупционный мониторинг и гражданское просветительство могут значительно улучшить предотвращение коррупции в местном совете, повысить добродетель депутатов местных советов.

Участники согласились, что подобные дискуссии необходимы, и предложили общественным организациям проводить просветительскую работу с местными депутатами при осуществлении оценки их деятельности в 2019 году.

Депутат Киевсовета Наталья Манойленко на мероприятии анализа результатов аттестации поделилась необходимостью соблюдения избранниками таких критериев добропорядочности:

- внутреннее желание служить обществу;

- умение недопущения и предупреждения конфликта интересов;

- умение слушать и слышать общество и находить компромиссы;

- обеспечение надежным составом помощников;

- осознание и восприятие возможности неизбрания на следующих местных выборах.

Олеся Пинзеник поддержала необходимость учета качественных показателей в работе депутатов, а именно - качества внесенных проектов решений и их результативности для общества.

Игорь Опадчий вместе с коллегами в ходе обсуждения поддержал важность участия общественных организаций в просветительской работе при осуществлении оценки деятельности депутатов. Этот процесс стимулирует всех избранников реально работать в интересах общества.

Узнать о рейтинге своего депутата можно по ссылке: https://attestation.in.ua/

Ознакомиться с результатами аналитического отчета можно по ссылке: https://integrityua.ngo/wp-content/uploads/2019/05/analitychnyj-zvit-integriti_kmr_2018.pdf