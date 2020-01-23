Экспертиза голоса Трубы доказала политичность дела Порошенко - адвокат

Международные эксперты FORENSIC SCIENCE SERVICES, INC подтвердили идентичность голоса Романа Трубы на записях из его кабинета, на которых экс-руководитель ГБР обсуждает с представителями Офиса президента и другими представителями нынешней власти политическое преследование Петра Порошенко.
Об этом заявил адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань во время пресс-конференции по поводу опубликованных результатов журналистского расследования по анализу "пленок Трубы".
"Вчера журналисты телеканала "Прямой" опубликовали заключение международной компании, и это заключение эксперта с помощью самых передовых методов инструментария, используемых ведущими спецслужбами западных стран и экспертными учреждениями, в отношении идентификации голосов и изучения аудио и видео-записей установило, что все эти опубликованы в сети записи "Трубу прорвало" было установлено четко и категорично, что там говорит именно Роман Труба. Использовались биометрические методики исследования, при которых не участвует человек в исследовании", - сказал адвокат.
Он отметил, что в аудио-записях чиновники обсуждали возможность организации политического преследования против пятого президента Украины Петра Порошенко.
"С высокой степенью вероятности, практически категорически, был сделано экспертом канадским вывод, что в опубликованных видео-клипах, в которых лица, которые были записаны, сговаривались о политических преследованиях в привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности и организации преследования пятого президента Украины Петра Порошенко и не только.
Мы знаем, что в тех опубликованных клипах речь шла и о других уголовных производствах, на которых осуществлялось, исходя из содержания тех разговоров, незаконное влияние. Там точно установлено, что звучит голос Романа Трубы и это такой категоричный вывод без каких-либо оговорок сделал канадский эксперт", - отметил Головань.
Анализ, предоставленный международной экспертной службы, был сделан на основе публичных выступлений экс-главы Государственного бюро расследований и анализ идентичности голосов других вероятных участников разговора будет сделан в ближайшее время.
"Теперь этот вывод является серьезным доказательством того, что эти пленки являются аутентичными, общество в этом не сомневалось. Для того чтобы идентифицировать господина Романа Трубу в этих разговорах, использованы были те открытые записи, например, брифинги, которые он делал при должности. И это открывает для нас дальнейшие возможности, мы знаем, что были последние провокации с вызовами Петра Порошенко на допрос, различные лживые слухи о том, что он не появляется. В то время, когда ему даже должным образом не вручались повестки о вызовах", - сказал он.
Игорь Головань напомнил, что Петр Порошенко лично посетил ГБР "для того, чтобы заставить следователей ГБР действовать законно и получить повестки".
"Там много комментировал господин Корецкий, который тоже предположительно является активным участником тех разговоров, которые были опубликованы. Где вероятно идет речь о его участии в организации политических преследований и незаконных действий. А также идет речь о том, что он лично ездил в офис президента с докладами о том, как он выполняет незаконные действия. Для нас теперь открывается возможность, имея образцы комментариев телеканалам, это открывает возможность делать соответствующую экспертизу и идентифицировать и перевести его статус с вероятного на точно установлен", - добавил адвокат.
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