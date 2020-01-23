Экспертиза голоса Трубы доказала политичность дела Порошенко - адвокат

Адвокат Игорь Головань: "Канадские эксперты подтвердили идентичность голоса Романа Трубы на записях, что доказывает политический характер преследования Порошенко"

Международные эксперты FORENSIC SCIENCE SERVICES, INC подтвердили идентичность голоса Романа Трубы на записях из его кабинета, на которых экс-руководитель ГБР обсуждает с представителями Офиса президента и другими представителями нынешней власти политическое преследование Петра Порошенко.

Об этом заявил адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань во время пресс-конференции по поводу опубликованных результатов журналистского расследования по анализу "пленок Трубы".

"Вчера журналисты телеканала "Прямой" опубликовали заключение международной компании, и это заключение эксперта с помощью самых передовых методов инструментария, используемых ведущими спецслужбами западных стран и экспертными учреждениями, в отношении идентификации голосов и изучения аудио и видео-записей установило, что все эти опубликованы в сети записи "Трубу прорвало" было установлено четко и категорично, что там говорит именно Роман Труба. Использовались биометрические методики исследования, при которых не участвует человек в исследовании", - сказал адвокат.

Он отметил, что в аудио-записях чиновники обсуждали возможность организации политического преследования против пятого президента Украины Петра Порошенко.

"С высокой степенью вероятности, практически категорически, был сделано экспертом канадским вывод, что в опубликованных видео-клипах, в которых лица, которые были записаны, сговаривались о политических преследованиях в привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности и организации преследования пятого президента Украины Петра Порошенко и не только.

Мы знаем, что в тех опубликованных клипах речь шла и о других уголовных производствах, на которых осуществлялось, исходя из содержания тех разговоров, незаконное влияние. Там точно установлено, что звучит голос Романа Трубы и это такой категоричный вывод без каких-либо оговорок сделал канадский эксперт", - отметил Головань.

Анализ, предоставленный международной экспертной службы, был сделан на основе публичных выступлений экс-главы Государственного бюро расследований и анализ идентичности голосов других вероятных участников разговора будет сделан в ближайшее время.

"Теперь этот вывод является серьезным доказательством того, что эти пленки являются аутентичными, общество в этом не сомневалось. Для того чтобы идентифицировать господина Романа Трубу в этих разговорах, использованы были те открытые записи, например, брифинги, которые он делал при должности. И это открывает для нас дальнейшие возможности, мы знаем, что были последние провокации с вызовами Петра Порошенко на допрос, различные лживые слухи о том, что он не появляется. В то время, когда ему даже должным образом не вручались повестки о вызовах", - сказал он.

Игорь Головань напомнил, что Петр Порошенко лично посетил ГБР "для того, чтобы заставить следователей ГБР действовать законно и получить повестки".

"Там много комментировал господин Корецкий, который тоже предположительно является активным участником тех разговоров, которые были опубликованы. Где вероятно идет речь о его участии в организации политических преследований и незаконных действий. А также идет речь о том, что он лично ездил в офис президента с докладами о том, как он выполняет незаконные действия. Для нас теперь открывается возможность, имея образцы комментариев телеканалам, это открывает возможность делать соответствующую экспертизу и идентифицировать и перевести его статус с вероятного на точно установлен", - добавил адвокат.