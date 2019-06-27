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четверг, 27 июня 2019 13:20

Эксперт заявил о возможных договоренностях "Слуги народа" с "Батькивщиной"

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Эксперт заявил о возможных договоренностях &quot;Слуги народа&quot; с &quot;Батькивщиной&quot;
Переговорный процесс может происходить между лидером партии "Слуга народа" Дмитрием Разумковым и Андреем Николаенк, считает политический эксперт Владислав Дзивидзинський

Переговоры о формате следующей коалиции могут вестись на уровне главы "Слуги народа" Дмитрия Разумкова и Андрея Николаенко, лидера партии "Основа", который идет в Раду по спискам "Батькивщины".

Такое мнение высказал политический эксперт Владислав Дзивидзинський во время эфира на телеканале "Киев", комментируя отсутствие конкретных договоренностей между Владимиром Зеленским и Юлией Тимошенко.

"Стоит предположить, что консультации по формированию нового парламентского большинства будут проводить лидеры двух политических сил. Переговорный процесс может происходить между лидером партии "Слуга народа" Дмитрием Разумковым и Андреем Николаенко, они имеют тесные связи и, насколько мне известно, ведут переговоры о возможном объединении", - отметил Дзивидзинський.

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Политолог добавил, что Юлия Тимошенко является вероятной кандидатурой на пост главы правительства.

"Наиболее вероятная кандидатура на пост премьера - Юлия Тимошенко, но еще не известно, какие договоренности будут с другими политическими силами. В частности, переговоры не ведутся между Тимошенко и Зеленским напрямую, а на заявления Вакарчука новоизбранный президент пока не реагирует", - добавил эксперт.

В Верховную Раду будут баллотироваться 5845 человек. На выборах 2014 было 6435. Из всех кандидатов более 77% - мужчины, а средний возраст - 42 года. Кандидатов по спискам 21 партии в общегосударственном округе - 2674.

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