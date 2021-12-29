Эксперт по экономической безопасности Беззубенко рассказал, как Украине стать успешной

Автор: РБК-Украина

Николай Беззубенко в Facebook сравнил, как реагируют на современные вызовы разные страны.

"Успешные государства переживают трансформации, адаптируются, сосредотачиваются на проблемах, ищут новые возможности. Какие-то быстрее, какие-то медленнее. А наше государство, похоже, застряло в прошлом веке. Очевидное одно: то, как мы жили вчера, не годится для будущего. Не жизнеспособны для государства каноны прошлого века, когда основные ресурсы в руках крупного бизнеса, на информационном поле государство тоже побирается, у чиновников больше соблазнов, чем наказаний, монополия государства на насилие тоже рассредоточена", - заявил он.

Также отметил, что бизнес и государство должны поддерживать друг друга.

"Порядочный бизнес есть. И я знаю, что у него серьезные вызовы. Мир становится более глобальным, транснационалы "размывают" границы государств. Выстоит только тот бизнес, который усилит свое государство. Который берет не только ресурсы, но и ответственность! А объединяться есть вокруг чего: государство нуждается в безопасности, больших проектах, надежном завтра", - резюмировал эксперт по экономической безопасности.