Эксперт ожидает от Волкера хороших новостей перед Новым годом

Курт Волкер поговорил со Степаном Полтораком. Фото: mil.gov.ua

Во время визита в Киев спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер может обсуждать с украинским руководством новую помощь США нашей оборонке.

Об этом сказала эксперт-международник Анна Шелест в комментарии "112 Украина".

"Во-первых, его визит - это демонстрация политической поддержки. Во-вторых, мы видим, что в Вашингтоне готовы усилить военно-техническое сотрудничество с Украиной, предоставить помощь в этой сфере. И Волкер может быть хорошим посланцем с новостями перед Новым годом", - прогнозирует Шелест.

Волкер уже встретился с министром обороны Украины Степаном Полтораком. Поэтому можно предположить, что они обсуждали формат подготовки к предоставлению Украине вооружение или иной помощи.

"Помощь может быть не только дополнительных 5-6 "Джавелинов". Можно говорить и о дополнительных финансах на тренировки, перестройку. Например, мы с нуля строим военную базу ВМС в Бердянске. Там может быть финансовая, логистическая или иная помощь", - пояснила она.

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Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер находится с визитом в Украине. Он обсудил с председателем ВР Андреем Парубием последствия российской агрессии в Керченском проливе. Ранее он отменил встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым из-за агрессии России на Черном море.