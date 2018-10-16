Эксперт объяснил провальное решение по Вилкулу: Депутаты перестраховываются

По данным ГПУ, действия Вилкула стоили государству более 5 млн грн. Фото: qha.com.ua

Народные депутаты боятся, что в случае смены власти относительно них будут применены такие же методы, с которыми Генпрокуратура подходит сейчас к прежним "регионалам".

Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко в эфире одного из телеканалов.

"Когда надо, они все голосуют. Мы это видели на прошлой пленарной неделе. А сейчас многие депутаты из коалиции банально перестраховываются: вдруг ситуация изменится и будет новая власть, не применят ли такую ​​же статью, как относительно Вилкула, против людей из нынешнего депутатского корпуса. Чем ближе к выборам, тем сложнее будет проголосовать за снятие неприкосновенности с любого из депутатов", - сказал Фесенко.

Волокита с неприкосновенностью не повлияет на рейтинги Вилкула, убежден эксперт.

"Если бы он оказался в тюрьме и имел имидж жертвы режима, это ему бы помогло", - добавил Фесенко.

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Сегодня, 16 октября, Верховная Рада не смогла снять неприкосновенность с народного депутата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула. По данным следствия, Вилкул в 2011 году в должности губернатора Днепропетровской области незаконно перевел земли коллективной собственности в пользование Орджоникидзевского ГОКа под разработку карьера и частной фирме "АРТ ЛЕНД". Действия Вилкула стоили государству более 5 млн грн и уничтожения части земель сельскохозяйственного назначения.