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среда, 29 апреля 2020 22:20

Эксперт об увольнении в налоговой и таможне: Новая власть ищет верных

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Эксперт об увольнении в налоговой и таможне: Новая власть ищет верных
Верланова и Нефедова уволили без четких оснований. Фото: Правительственный портал

Увольнение руководителей налоговой и таможенной служб демонстрирует, что власть ведет непрозрачную кадровую политику и назначает удобных ей людей на государственные должности.

Такое мнение высказал экономист Владимир Дубровский в комментарии Gazeta.ua.

"Больше всего опасений в этой ситуации в принципе подхода к назначениям и увольнениям. Так же действовало и правительство Гончарука - увольняли без объяснений. И с ними так же поступили.

Руководители таможни и налоговой - это должности, где даже конкурсы не спасают. Помню назначение Насирова 5 лет назад - оно было по прозрачному конкурсу. Но все решили непрозрачным путем. Назначили коррумпированного неквалифицированного человека. С ограниченными интеллектуальными способностями. Очевидно, доверенное лицо каких-то деятелей.

Но без прозрачных конкурсов еще хуже. Ничего не знаем о кандидатах, все решается кулуарно. Трудно ожидать, что на должностях окажутся реформаторы, которые искренне будут служить Украине", - считает Дубровский.

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"Это подход назначения конкретных людей, а не поиска исполнителя под стратегию и задачи. Это во все времена было. Но на новую власть были надежды. А никаких новых подходов нет. Еще в большей степени ищут верных и лояльных людей. Без конкурса таких людей назначить легче. Это означает, что выстраиваются непрозрачные отношения за кулисами формальных. У нас есть неформальная государство. Было все время и продолжает цвести. Оно определяет государственную политику без участия общественности в интересах кланов или олигархов. Они редко совпадают с интересами общества.

Второй момент - уровень квалификации этих людей. Если назначают не компетентных, а лояльных, тогда имеем неуклюжую государственную политику, коррупцию, глупые решения, за которые никто не несет ответственности", - сказал экономист.

24 апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова. А 29 апреля Кабинет министров вне конкурса назначил председателем налоговой службы Алексея Любченко, который работал в органе во времена Виктора Януковича.

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Дата
29
апреля

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