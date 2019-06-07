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пятница, 07 июня 2019 18:01

Эксперт назвал в чьих интересах Герус пытается перенести новый рынок электроэнергии

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Эксперт назвал в чьих интересах Герус пытается перенести новый рынок электроэнергии
Президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец рассказал, почему Андрей Герус настаивает на переносе сроков запуска нового рынка электроэнергии. Фото: Facebook

Президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец назвал причины, по которым представитель президента в Кабмине Андрей Герус настаивает на переносе сроков запуска нового рынка электроэнергии.

По мнению эксперта, Герус лоббирует интересы ферросплавных заводов предпринимателя Игоря Коломойского, передает "ДС".

"Отсрочка внедрения рынка электроэнергии очень кому-то нужна. И это точно не население, детские сады и больницы, которыми нелепо пытается прикрыться представитель президента Андрей Герус. Отсрочка точно нужна одному потребителю - ферросплавному заводу Игоря Коломойского, чьи интересы на самом деле лоббирует Герус", - написал Трохимец на своей странице в Facebook.

Руководитель Ассоциации энергетики Украины скептически оценивает перспективы лоббистские усилия Игоря Коломойского.

"Даже то, что удалось продавить решение в Комитете, не говорит о том, что законопроект, которым отсрочат рынок на 3 месяца, будет проголосован в зале парламента. Осталась только одна пленарная неделя, а законопроект так и не включен в повестку дня сессии, и голосов за это нет. Поэтому ферросплавному заводу Игоря Валерьевича необходимо уже учитывать в своих финансовых планах рыночную стоимость электроэнергии, а его лоббистам - переключиться на продвижение законов, которые необходимы для отрасли электроэнергетики и страны, а не только бизнес-структурам олигарха", - отмечает он.

Ранее аналогичную позицию высказывал нардеп Мустафа Найем, который в колонке "Слуги и олигархи" для журнала "Новое время" сообщил, что близкий к президенту Украины Владимира Зеленского бизнесмен Игорь Коломойский пытается "похоронить" рынок электроэнергии, поскольку его запуск грозит ему миллиардными потерями.

"Если энергорынок заработает, цена на электроэнергию возрастет, в первую очередь, для промышленных потребителей. В производстве ферросплавов и металлургии, где сосредоточены интересы Коломойского, она составляет до 50% структуры себестоимости. Свободный рынок грозит лидеру группы "Приват" многомиллиардными потерями. И сейчас делается все, чтобы этот процесс отложить на неопределенный срок", - заявил народный депутат.

Напомним, второй этап нового рынка электроэнергии в соответствии с Законом Украины "О рынке электроэнергии" должен быть запущен 1 июля 2019. Запуск рынка электроэнергии является условием программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ), согласно которой планируется получить в текущем году $2,5 млрд кредита, а также предоставление макрофинансовой помощи от Европейского союза (ЕС) в размере 500 млн евро.

Деловая столица
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