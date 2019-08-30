Экс-переводчик Гройсмана признался в госизмене и вышел на свободу за "законом Савченко"

Ежов не только признал свою вину, но и согласился "сливать" информацию о преступлении, совершенного представителями Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Фото: https://vgolos.com.ua

Бывший переводчик Владимир Гройсман Станислав Ежов признал свою вину в государственной измене и вышел на свободу за "законом Савченко".

Об этом говорится в приговоре суда от 22 августа, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Прокурор и Ежов накануне судебного заседания заключили соглашение о признании виновности последнего. Утвердил соглашение Голосеевский суд Киева.

Согласно условиям, он не только признал свою вину, но и обязался не менять своих показаний и сотрудничать со стороной обвинения в раскрытии преступления, совершенного представителями Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Стороны согласовали наказание в виде 3 лет и 28 дней лишения свободы без конфискации имущества. Впрочем, Ежов находился в СИЗО от 20 декабря 2017 года по 3 июля этого года. В соответствии с "законом Савченко", согласно которому один день в СИЗО равный двум дням лишения свободы, Станислава Ежова отпустили на свободу.

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Бывший переводчик Гройсмана подозревается в государственной измене. Ежова задержали сотрудники СБУ в конце 2017 года. Правоохранители считают, что чиновник передавал российским кураторам информацию о деятельности украинского правительства.