Экс-нардепы наврали в декларациях аж на 90 млн грн

Депутаты скрыли сведений на 90 млн грн. Фото: kvpu.org.ua

Национальное агентство по предотвращению коррупции передаст в антикоррупционное бюро недостоверную информацию в декларациях 4 экс-депутатов Верховной Рады на 90 млн грн.

Неправду подали депутаты 8 созыва Руслан Демчак, Станислав Березкин, Аркадий Корнацкий и Вадим Кривохатько, сообщает НАЗК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министр судится с НАПК

Демчак в декларации за 2016 отметил ложные сведения о деньгах на банковских счетах и ​​номинальную стоимость ценных бумаг, принадлежащих ему. Нарушений обнаружили на сумму свыше 71,7 млн грн.

Березкин, подавая декларацию 2015-й (исправленную. - Gazeta.ua), отметил недостоверные сведения о квартире и 2 машиноместах, принадлежащих жене на праве собственности. Общая сумма недостоверных сведений - более 14,3 млн грн.

Корнацкий в декларации за 2016-й не задекларировал свои корпоративные права и ряд земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности и аренды. Кроме того, не отразил право пользования жилым домом, который является его зарегистрированному месту жительства. Не указал расходы, на основании которых он приобрел право собственности на земельные участки. Общая сумма - более 3,2 млн грн.

Кривохатько в декларации за 2017-й, указал не действительную стоимость и дату приобретения автомобиля на общую сумму более 471 тыс. грн.

Обоснованные выводы о выявленных признаках уголовных правонарушений направят в Национальный антикоррупционного бюро.

Национальное агентство по предупреждению коррупции нашло недостоверные сведения в декларации секретаря РНБО Александра Данилюка. Посчитали, что сумма недостачи составляет более 1,6 млн грн в каждой декларации.