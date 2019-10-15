Экс-нардеп стал советником Кличко

Луценко будет работать советником на общественных началах. Фото: nv.ua

Бывший народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко стал советником мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом Луценко сообщил в Facebook.

"В последнее время меня часто спрашивают - чем же я буду дальше заниматься? Отвечаю: тем, чем и предыдущие 12 лет и 1 месяц. С сегодняшнего дня еще и официально. Меня назначено советником городского головы по вопросам предотвращения и выявления коррупции в Киеве", - заявил экс-нардеп.

Луценко будет работать на общественных началах.

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Офис президента добивался увольнения Виталия Кличко с конца июля. Прошлый состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался. Премьер-министр Алексей Гончарук назвал причиной увольнения связь Кличко с Вадимом Столаром. Его связывают с застройническими схемами в столице.