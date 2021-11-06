Экс-нардеп и Герой Украины умер от осложнений коронавируса

Бывший нардеп Ефим Звягильский умер от осложнений коронавируса. Фото: 62.ua

6 ноября в институте сердца от осложнений коронавируса умер экс-нардеп, Герой Украины Ефим Звягильский.

Ему было 88 лет. О смерти политика сообщил в Facebook экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Звягильский был народным депутатом Украины - при пятерых президентах с первого по восьмой созыв. В 2019 году он впервые с 1990 года не баллотировался в парламент.

"Украинский политический и общественный деятель, народный депутат Украины 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и 8-го созывов, Герой Украины, исполняющий обязанности премьер-министра Украины с сентября 1993 года по июль 1994 года, кандидат технических наук, профессор", - рассказал о нем политик.

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Звягильский родился 20 февраля 1933 года в Сталино (сейчас Донецк). Был директором шахтоуправления "Куйбышевская", а с ноября 1979 по ноябрь 1992 – директором "Шахты им. А. Ф. Засядько".

Был известным политиком как в родном городе, так и в Украине. Дважды самый старший нардеп открывал первые заседания новоизбранного Рады в 2012 и 2014 годах.

Политик – один из соучредителей и бывший член Партии регионов. В Раде восьмого созыва он являлся членом фракции "Оппозиционного блока".

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