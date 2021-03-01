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понедельник, 01 марта 2021 12:00

Экс-министр Януковича нажил заоблачные состояния - обнародовали список имущества

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Экс-министр Януковича нажил заоблачные состояния - обнародовали список имущества
Захарченко обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Фото: facebook.com

На имущество бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко наложили арест.

Его общая стоимость превышает 1,4 млрд грн, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Отмечается, что среди арестованных активов 3 квартиры, 4 жилых дома, 6 паркингов, 24 земельных участка.

Захарченко обвиняют в уклонении от уплаты налогов и легализации денег, полученных преступным путем.

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Все имущество передали в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

"В феврале текущего года следственным судьей удовлетворено эти ходатайства и предоставлена ​​возможность государству управлять и получать доход от имущества, добытого преступным путем", - отмечается в сообщении.

После Революции достоинства Захарченко сбежал в Россию. Там устроился экспертом в комитет Госдумы РФ. В Украине его подозревают в причастности к расстрелам митингующих в Киеве в феврале 2014 года. Впоследствии ГПУ объявила еще об одном подозрении - в отмывании около 10,34 млрд грн через "Смартбанк".

В августе 2019-го Печерский райсуд заочно арестовал Захарченко. 25 февраля суд наложил арест на имущество иностранных компаний, связанных с Виталием Захарченко.

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