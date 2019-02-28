Экс-главу Обуховского райсовета уволили за чрезмерную зарплату в 58 тыс грн - адвокат Шушакова

Адвокат председателя Обуховского районного совета Константина Шушакова Арсен Луцик заявил, что депутаты райсовета уволили господина Шушакова с должности из-за заработной платы, которая одному из них показалась слишком велика. Фото: Антикор

Основанием для освобождения от должности председателя Обуховского районного совета Константина Шушакова стала его чрезмерная, по мнению депутатов, зарплата - почти 58 тысяч гривен, которую он сам себе назначил во время пребывания в должности.

Об этом заявил адвокат Шушакова Арсен Луцик во время совместной пресс-конференции в УНИАН, которая состоялась 28 февраля.

"Депутаты Обуховского райсовета уволили господина Шушакова с должности главы из-за якобы неудовлетворительной работы и заработной платы, которая одному из них показалась слишком велика", - сказал господин Луцик.

В свою очередь сам уволен Шушаков отказался назвать журналистам сумму начисленной себе зарплаты, а заявления о 58 тысячах гривен своей зарплаты назвал "сплетней". По его словам, эта информация не соответствует действительности.

"Обвинения, что у меня большая зарплата - это ложь. Но я не буду говорить, какая у меня была зарплата. Не больше, чем была в других председателей райсоветов в Киевской области. И эта информация о 56 тысячах, как вы сказали, она не действительна. Это все сплетня", - ответил Шушаков и посоветовал журналистам посмотреть его декларацию.

Впрочем, согласно последней декларации Константина Шушакова за январь 2019 года, месячная зарплата экс-чиновника составила 57 723 гривны. Также в декларации указано, что экс-главе Обуховского райсовета принадлежат три крупных квартиры в Киеве (83,9 кв.м., 84,97 кв.м. и 106,5 кв.м.), ценные часы PiagetТ и автомобиль Toyota Camry.

Также во время пресс-конференции выяснилось, что Константин Шушаков ушел на больничный 1 февраля - в тот самый день, когда он был уволен. Экс-чиновник говорит, что после ссоры в райсовете у него поднялось давление и поэтому он обратился за больничным.

Отметим, что именно увольнение председателя райсовета вроде во время больничного является основной линией защиты адвокатов господина Шушакова и основанием для судебного иска о восстановлении в должности председателя Обуховского районного совета.