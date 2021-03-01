Экс-генпрокурор Луценко стал телеведущим. Во бордом его обматерили

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко будет вести политическое шоу на "5 канале", который принадлежит пятом президенту Петру Порошенко.

Реклама с Луценко появилась на улицах.

"Мы развесили борды, в которых написано, что он будет работать с марта. Он будет делать свое шоу", - цитирует генерального директора телеканала Владимира Мжельского "Детектор медіа"

Шоу на политическую тематику будет выходить раз в неделю.

Под одной из реклам Луценко-телеведущего на заборе неизвестные написали: "Юра, ты все про*бал". Фото опубликовал журналист Сергей Гришин в Facebook

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Юрий Луценко был генпрокурором 3 года - с мая 2016-го по август 2019 года. На должность его назначила Верховная Рада по представлению Порошенко. До этого был председателем фракции БПП. Шел 2-ым в списке "Блока Петра Порошенко" на внеочередных выборах в парламент в 2014 году.