Экс-генпрокурор Луценко стал телеведущим. Под бордом его обматерили

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко будет вести политическое шоу на "5 канале", который принадлежит 5-му президенту Петру Порошенко.

Реклама с Луценко появилась на улицах.

"Мы развесили борды, в которых написано, что он будет работать с марта. Он будет делать свое шоу", - цитирует генерального директора телеканала Владимира Мжельского "Детектор медіа".

Шоу на политическую тематику будет выходить раз в неделю.

Под одной из реклам Луценко-телеведущего на заборе неизвестные написали: "Юра, ты все про*бал".

Фото опубликовал журналист Сергей Гришин в Facebook.

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Юрий Луценко был генпрокурором 3 года - с мая 2016-го по август 2019 года. На должность его назначила Верховная Рада по представлению Порошенко. Тогда депутаты меняли требования к претендентам на должность генпрокурора. Им мог стать человек без юридического образования и десятилетнего стажа работы в области права. До назначения Луценко был председателем фракции БПП.