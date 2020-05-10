"Экс-азовец" Кравченко обвинил Белецкого в отмывании партийных денег: детали

Фото из Facebook Назария Кравченко

Бывший активист "Азова" Назарий Кравченко 10 мая обвинил Андрея Белецкого и руководство Нацкорпуса в отмывании партийных денег. Это произошло после недавнего скандала с его избиением из-за поддержки активиста Сергея Стерненка.

Назарий Кравченко на своей фейсбук-странице рассказал о финансовых процессах содержания партии, сообщает "24 канал".

Кравченко отметил, что партия по закону существует исключительно за членские взносы, однако он не знает, когда активисты вносили эти деньги на счета партии.

"Боцман" находил где-то деньги, я готовил приказ, организовывал логистику, чтобы центры получили деньги и через своих активистов, знакомых, родственников вносили эти деньги на счет партии "Национальный корпус", – утверждает Кравченко.

По его словам, до 2018 года ежемесячные расходы на деятельность партии составляли примерно 300-400 тысяч гривен. В то же время на акции, когда надо было свезти центры со всей страны, расходы достигали до 3 миллионов гривен.

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В Нацкорпусе обещали прокомментировать обвинения Кравченко и обнародовать свою позицию по этому вопросу.

Сам Андрей Белецкий объяснил, что Нацкорпус существует исключительно на членские взносы партийцев. По его словам, в партию входят более 10 000 человек. Поэтому каждый отдает какую-то долю, кто сколько может. Он также уверяет, что с финансами в партии все прозрачно, четко и открыто.

Бывших добровольцев "Азова" Назария Кравченко и Сергея Филимонова избили, в частности руководитель "Нацкорпусу" Андрей Белецкий, потому, что первые вступились за одесского активиста Сергея Стерненко. Об этом Кравченко рассказал в Facebook.