Экономический рост не связан с ЗеКомандою - экс-глава Нацбанка

"Насколько это связано с так называемой ЗеКомандою. Не связано. Пока не связано". ФОТО: Reuters

Постепенный рост украинской экономики не связан с действиями нынешнего правительства Алексея Гончарука.

Об этом в интервью НВ заявила экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

"Курс у нас стабильный, свою ключевую ставку Нацбанк снижает постоянно. Он уже показал вчера, что очередное снижение было на 1%. И далее Национальный банк говорит уже даже прогноз, что ставка будет 8% к концу следующего года. Я считаю, что в нас прекрасные макропоказатели ", - сказала она.

"Насколько это связано с так называемой ЗеКомандою. Не связано. Пока не связано. Связано исключительно с теми реформами, которые были сделаны для макрофинансовой стабильности в стране; со всем, что сделало Министерство финансов в бюджетной сфере, и со всем, что сделал Центральный банк в расчистке банковской системы, в запуске новой монетарной политики, инфляционного таргетирования и в том, что у нас плавающий валютный курс ", - продолжила Гонтарева.

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Однако, по ее словам, можно поблагодарить новому правительству за то, что оно "не распугало" инвесторов.

"Они до сих пор идут, активно инвестируют в государственный долг нашей страны".

По мнению экс-заместителя главы Национального банка Александра Савченко, бюджет-2020 ничем не отличается от предыдущих. Все зависит от того, покажет ли правительство Гончарука настоящие реформы. "Ибо все пойдет по накатанной, когда будем зависимы от внешних факторов, чем от собственных действий. Условия экспорта-импорта благоприятные - тогда рост быстрее, нет - медленнее. А вместо активной экономической политики - рекомендации Международного валютного фонда".