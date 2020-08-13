"Єдність", "Самопомощь" и ВО "Свобода" не проходят в Киевсовет - Центр Разумкова

Центр Разумкова опубликовал новое социологическое исследование по Киеву. Если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, то избиратели которые определились с выбором и готовы прийти на участки, поддержали бы такие политические партии:
Социологи говорят, что в Киевский городской совет пока проходят 7 партий.
Зато рейтинг "Єдності", "Самопомочі" и ВО "Свобода" находится на грани статистической погрешности, что пока не позволяет этим политическим силам преодолеть проходной барьер.
В комментарии для нашего издания эксперт Алексей Боровский отметил, что проблемы с попаданием в горсовет могут возникнуть и в ВО "Батькивщина".
"Перспективы "Батькивщины" пока туманны. Ее попадание в городской совет находится под большим вопросом. Все из-за бледной кампании и отсутствия новых идей. Штаб партии не создает информационной повестки дня из-за чего потерял связь с избирателем", - сказал он.
Сроки проведения исследования: 21 июля - 1 августа 2020 года. В рамках исследования опрошено 2000 респондентов методом личного интервью.
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