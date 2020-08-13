"Єдність", "Самопомощь" и ВО "Свобода" не проходят в Киевсовет - Центр Разумкова

Социологи говорят, что в Киевский городской совет пока проходят 7 партий. Фото: 3849

Центр Разумкова опубликовал новое социологическое исследование по Киеву. Если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, то избиратели которые определились с выбором и готовы прийти на участки, поддержали бы такие политические партии:

"УДАР Виталия Кличко" - 19,8%

"Слуга народа" - 15%

"Оппозиционных Платформа - За Жизнь" - 11,5%

"Европейская Солидарность" - 11,4%

"Победа Пальчевского" - 7,1%

"Сила и Честь" - 5,5%

ВО "Батькивщина" - 5,5%

"Голос" - 4,3%

Партия Шария - 3,5%

ВО "Свобода" - 3,4%

Єдність - 2,6%

Социологи говорят, что в Киевский городской совет пока проходят 7 партий.

Зато рейтинг "Єдності", "Самопомочі" и ВО "Свобода" находится на грани статистической погрешности, что пока не позволяет этим политическим силам преодолеть проходной барьер.

В комментарии для нашего издания эксперт Алексей Боровский отметил, что проблемы с попаданием в горсовет могут возникнуть и в ВО "Батькивщина".

"Перспективы "Батькивщины" пока туманны. Ее попадание в городской совет находится под большим вопросом. Все из-за бледной кампании и отсутствия новых идей. Штаб партии не создает информационной повестки дня из-за чего потерял связь с избирателем", - сказал он.

Сроки проведения исследования: 21 июля - 1 августа 2020 года. В рамках исследования опрошено 2000 респондентов методом личного интервью.