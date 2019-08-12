Джеймс Бонд: в сеть слили фото с юбилея Матиоса

Опубликовали фото с празднования дня рождения главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Фотография появилась на Facebook-странице политтехнолога Алексея Голобуцкого.

Автор: Алексей Голобуцкий, Facebook Торт исполнен в стиле "бондианы"

"Здесь в сеть слили фотографии с празднования 50-летия главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Интересно, что он представляет себя Джеймсом Бондом. В шутку или серьезно?", - написал политтехнолог.

Матиос изображен героем известного фильма в виде киноафиши.

Торт также выполнен в стиле "бондианы", украшенный авто.

Анатолий Матиос родился 13 февраля.

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