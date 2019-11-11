Двухлетний мораторий: Зеленский издал указ касательно ФЛП

Разработать такой документ правительство должно до конца 2019 года. ФОТО: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, которым обязал Кабинет министров разработать закон о двухлетнем моратории на проверку ФЛП (физических лиц-предпринимателей).

Об этом говорится на официальном сайте президента.

Также документ должен смягчить ответственность за нарушение порядка отчетности, касающейся применения регистраторов расчетных операций.

Разработать такой документ правительство должно до конца 2019 года.

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В прошлом году ФЛП оплатили 19,6 млрд грн единого налога, свидетельствуют данные ГФС. Это на 38% больше показателей 2017-го.