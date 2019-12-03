Двух "слуг народа" лишили депутатских мандатов

Верховная Рада прекратила полномочия двух нардепов от "Слуги народа".
Во вторник парламент прекратил полномочия нардепа Александра Кубракова в связи с назначением его председателем Государственного агентства по автомобильных дорогах.
Другим постановлением лишили мандата Алексея Кучера. Он ранее стал председателем Харьковской облгосадминистрации.
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3 декабря Верховная Рада приняла законопроект об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований.
"За" проголосовали 250 депутатов. В частности поддержали фракции "Слуга народа" и "Голос".
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