Двух "слуг народа" лишили депутатских мандатов

"Слуги народа" стали чиновниками.

Верховная Рада прекратила полномочия двух нардепов от "Слуги народа".

Во вторник парламент прекратил полномочия нардепа Александра Кубракова в связи с назначением его председателем Государственного агентства по автомобильных дорогах.

Другим постановлением лишили мандата Алексея Кучера. Он ранее стал председателем Харьковской облгосадминистрации.

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3 декабря Верховная Рада приняла законопроект об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований. "За" проголосовали 250 депутатов. В частности поддержали фракции "Слуга народа" и "Голос".