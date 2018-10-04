Двоим нардепам прекратили полномочия

Для принятия постановления необходимо 226 голосов. Фото: shutterstock

Верховная Рада прекратила полномочия народных депутатов Ирины Евремовой и Татьяны Юськовой.

Постановления касаются назначения нардепов членами Центральной избирательной комиссии.

О сложении полномочий просил и Андрей Журжий из "Самопомочи"

"Поступило заявление народного депутата Журжия о сложении им депутатских полномочий по собственному заявлению. Комитет его рассмотрел и предлагает поддержать соответствующий проект постановления", - заявил глава регламентного комитета Павел Пинзеник.

Однако постановлениенабрало 175 голосов при необходимых 226.

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Предыдущим решением парламент не позволил снять неприкосновенность с народного депутата от "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева. Представление поддержали 125 народных депутатов при необходимых 225. На задержание и арест представления не было.