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пятница, 01 ноября 2019 13:33

"Движение сопротивления капитуляции" презентовало доктрину мира для Донбасса

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&quot;Движение сопротивления капитуляции&quot; презентовало доктрину мира для Донбасса
"Движение сопротивления капитуляции" призывает украинцев в День достоинства и свободы 21 ноября прийти на вече

Стратегический совет "Движения сопротивления капитуляции" подготовил план мирного урегулирования и стратегические направления обеспечения устойчивой безопасности Украины.

"Украинскую доктрину безопасности и мира" презентовали в Facebook. Ее разработали авторитетные украинские дипломаты. Она содержит альтернативный план мирного урегулирования и стратегические направления обеспечения устойчивой безопасности Украины. И является своеобразной дорожной картой решения проблем в безопасности Украины.

Документ состоит из 5 разделов:

Квалификация вооруженной агрессии России как тяжкого международного преступления.
Украинский план мирного урегулирования.
Усиление международных санкций
Консолидированная претензия Украины к России.
Стратегия для укрепления обороноспособности Украины

"Этот документ содержит много важных инициатив по урегулированию. Но в нем говорится о чем-то большем... Мы должны сделать все возможное и невозможное для членства Украины в НАТО. Нам также нужно требовать большего, чем нам предлагают, потому что сегодня весь народ защищает всю Европу", - сказал дипломат Даниил Лубкивский.

Кроме Лубкивского доктрину подписали Владимир Василенко, Роман Безсмертный, Вячеслав Брюховецкий, Михаил Гончар, Иосиф Зисельс, Сергей Квит, Владимир Огрызко.

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Последние действия властей относительно Донбасса вывели украинцев на акции протеста. 14 октября в Киеве состоялся марш "Нет капитуляции!" против реализации "формулы Штайнмайера". Позже граждане пикетировали Офис президента против разведения войск в Золотом.

"Движение сопротивления капитуляции" призывает украинцев в День достоинства и свободы 21 ноября прийти на вече, которое состоится на Майдане Независимости в Киеве.

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Дата
01
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