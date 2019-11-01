"Движение сопротивления капитуляции" презентовало доктрину мира для Донбасса

Стратегический совет "Движения сопротивления капитуляции" подготовил план мирного урегулирования и стратегические направления обеспечения устойчивой безопасности Украины.
"Украинскую доктрину безопасности и мира" презентовали в Facebook. Ее разработали авторитетные украинские дипломаты. Она содержит альтернативный план мирного урегулирования и стратегические направления обеспечения устойчивой безопасности Украины. И является своеобразной дорожной картой решения проблем в безопасности Украины.
Документ состоит из 5 разделов:
Квалификация вооруженной агрессии России как тяжкого международного преступления.
Украинский план мирного урегулирования.
Усиление международных санкций
Консолидированная претензия Украины к России.
Стратегия для укрепления обороноспособности Украины
"Этот документ содержит много важных инициатив по урегулированию. Но в нем говорится о чем-то большем... Мы должны сделать все возможное и невозможное для членства Украины в НАТО. Нам также нужно требовать большего, чем нам предлагают, потому что сегодня весь народ защищает всю Европу", - сказал дипломат Даниил Лубкивский.
Кроме Лубкивского доктрину подписали Владимир Василенко, Роман Безсмертный, Вячеслав Брюховецкий, Михаил Гончар, Иосиф Зисельс, Сергей Квит, Владимир Огрызко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
Последние действия властей относительно Донбасса вывели украинцев на акции протеста. 14 октября в Киеве состоялся марш "Нет капитуляции!" против реализации "формулы Штайнмайера". Позже граждане пикетировали Офис президента против разведения войск в Золотом.
"Движение сопротивления капитуляции" призывает украинцев в День достоинства и свободы 21 ноября прийти на вече, которое состоится на Майдане Независимости в Киеве.
Комментарии