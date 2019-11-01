"Движение сопротивления капитуляции" презентовало доктрину мира для Донбасса

"Движение сопротивления капитуляции" призывает украинцев в День достоинства и свободы 21 ноября прийти на вече

Стратегический совет "Движения сопротивления капитуляции" подготовил план мирного урегулирования и стратегические направления обеспечения устойчивой безопасности Украины.

"Украинскую доктрину безопасности и мира" презентовали в Facebook. Ее разработали авторитетные украинские дипломаты. Она содержит альтернативный план мирного урегулирования и стратегические направления обеспечения устойчивой безопасности Украины. И является своеобразной дорожной картой решения проблем в безопасности Украины.

Документ состоит из 5 разделов:

Квалификация вооруженной агрессии России как тяжкого международного преступления.

Украинский план мирного урегулирования.

Усиление международных санкций

Консолидированная претензия Украины к России.

Стратегия для укрепления обороноспособности Украины

"Этот документ содержит много важных инициатив по урегулированию. Но в нем говорится о чем-то большем... Мы должны сделать все возможное и невозможное для членства Украины в НАТО. Нам также нужно требовать большего, чем нам предлагают, потому что сегодня весь народ защищает всю Европу", - сказал дипломат Даниил Лубкивский.

Кроме Лубкивского доктрину подписали Владимир Василенко, Роман Безсмертный, Вячеслав Брюховецкий, Михаил Гончар, Иосиф Зисельс, Сергей Квит, Владимир Огрызко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах