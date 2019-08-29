Две партии отозвали своих представителей из Комитета свободы слова

Потенциальный председатель комитета Нестор Шуфрич отметил, что расстроен таким решением. ФОТО: "РБК-Украина"

Партии "Европейская солидарность" и "Батькивщина" отозвали своих представителей из Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова.

Об этом объявили на заседании подготовительной подгруппы депутатов, передает "Радио Свобода".

После такого решения состав комитета уменьшился до пяти человек - 4-х депутатов от "Слуги народа" и одного от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Потенциальный председатель Комитета Нестор Шуфрич отметил, что расстроен таким решением в то время, когда на журналистов нападают.

Будущий депутат от "Европейской солидарности" Артур Герасимов призвал изменить Шуфрича на посту главы комитета учитывая то, что он является "одним из ближайших друзей Виктора Медведчука".

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Кандидатуры на руководящие должности в парламентских комитетах утвердила подготовительная депутатская группа. В частности, предлагается, что Комитет по вопросам свободы слова возглавит Нестор Шуфрич. За назначение председателей комитетов вновь избранные народные депутаты должны проголосовать на пленарном заседании Верховной Рады.