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четверг, 30 мая 2019 05:10

"Два из трех - нет" - Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браков

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&quot;Два из трех - нет&quot; - Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браков
Гройсман высказался о легализации марихуаны, проституции и однополых браков. Фото: ТСН

Премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал свое отношение к легализации марихуаны, проституции и однополых браков.

Гройсман отметил, что из этих трех пунктов два он не поддерживает, заявил на Форуме для активной молодежи в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Из трех два "нет", – сказал он. Легализацию чего именно он не поддерживает, Гройсман не уточнил.

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает легализацию медицинской марихуаны в Украине. Документу присвоили №10313.

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