Дубневича арестовали с залогом в 90 млн грн

Подозреваемого в завладении 93 млн грн Укрзализныци нардепа Ярослава Дубневича взяли под стражу с альтернативой залога в 90 млн грн.

Суд первой инстанции назначил Дубневичу меру пресечения с 100 млн грн залога. Прокурор просил содержания под стражей и 93 млн грн залога, сообщает Центр противодействия коррупции.

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"Сегодня Дубневич оспаривал залог в 100 млн, а получил содержания под стражей. Четыре адвоката распинались полдня, обвиняли судью первой инстанции в недостатке опыта, критиковали прокурора. Не помогло. Апелляция определила наиболее жесткую меру пресечения", - говорится в сообщении.

Напомним, по версии следствия, народный депутат Дубневич лоббировал выделение средств из бюджета ОАО "Укрзализныця" на закупку товаров у подконтрольных ему предприятий. Финансовые потери от реализации схемы проведения процедур открытых торгов стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления, согласно материалам экспертизы, составили более 93 млн грн.

В четверг, 31 октября 2019 года, Верховная Рада поддержала представление Генерального прокурора Руслана Рябошапки о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (арест) по Дубневичу.