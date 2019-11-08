Дубневич нашел 100 млн грн залога

Адвокат Дубневича говорит, что "кто-то" из Офиса президента дал указание "срочно задержать". Фото: hromadske.ua

За народного депутата Ярослава Дубневича, которого подозревают в завладении 93,2 млн грн государственных средств, внесли залог 100 млн грн. Это сделали еще до объявления решения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, однако нардепа все равно этапировали в СИЗО.

Об этом сказал адвокат Алексей Шевчук сайту "Українська правда".

"Ярослава Дубневича не имели права вчера задерживать, потому что за него до момента оглашения решения суда внесли залог. Он еще вчера выполнил решение суда.

Вчера серьезное преступление учили сотрудники НАБУ. Потому что когда в суде им показали платежки о внесенном залоге, они взяли человека и повезли в СИЗО. В решении суда нет ни одного пункта о том, что сотрудникам НАБУ разрешено этапировать Дубневича. Также в решении нет ни слова о Лукьяновском СИЗО.

Вчера совершили преступление трое сотрудников НАБУ и кто-то из Офиса президента или других коридоров власти, кто дал указание срочно его задержать при полном отсутствии рисков", - заявил адвокат.

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Залог вносили 6 и 7 ноября несколько человек.

По состоянию на момент вынесения решения внесли 100 млн грн. На 10 млн больше, чем определила апелляция.

31 октября Верховная Рада разрешила привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать народного депутата из группы "За будущее" Ярослава Дубневича. По версии следствия, нардеп лоббировал выделение денежных средств Укрзализныци на закупку товаров в подконтрольных ему предприятий. Финансовые потери от реализации схемы составили более 93 млн грн. "За" арест голосовали фракции "Слуга народа" и "Голос". 7 ноября его взяли под стражу альтернативой залога 90 млн грн.