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понедельник, 01 февраля 2021 18:35

Дубинский вступился за Telegram-каналы, которые СБУ обвинила в работе на российские спецслужбы

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Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский вступился за Telegram-каналы, которые СБУ обвинила в работе на российские спецслужбы.

В Telegram он назвал спецоперацию СБУ подготовкой к принятию Верховной Радой закона 2693-д "О медиа".

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"Используя порошенковские нарративы об "агентах Кремля", Раду будут убеждать принять закон, разрешающий цензурировать СМИ и блокировать неугодные информационные ресурсы, в частности в Telegram", - написал Дубинский.

Автор: Dubinsky.pro
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Дубинский поддержал каналы

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили агентурную сеть спецслужб Российской Федерации, которая дестабилизировала ситуацию в Украине через Telegram-каналы. Об этом СБУ сообщила в понедельник.

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