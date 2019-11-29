Дубинский требует лишить гражданства директора Укроборонпрома

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский просит Государственную миграционную службу Украины лишить гражданства Украины генерального директора государственного концерна Укроборонпром Айвараса Абромавичуса.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале Dubinsky.pro.

Опубликовал фото заявления к голове Миграционной службы Максиму Соколюку.

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"Абромавичюс в 2014 году приобрел гражданство Украины, однако по состоянию на 26.11.2019 года не прекратил иностранное гражданство. На основании вышеупомянутого прошу принять меры и начать процедуру по прекращению гражданства Украины Абромавичюса", - говорится в заявлении.





Гендиректор "Укроборонпрома" Айварус Абромавичус назначил еще трех заместителей. Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.