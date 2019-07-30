Дубинский собирает вокруг себя "языкастых" нардепов

"Решили создать в новом парламенте депутатскую группу мажоритарщиков с рабочим названием" Справедливость ", - Дубинский. ФОТО: Facebook Александра Дубинского

Будущий нардеп от "Слуги народа", журналист Александр Дубинский вместе с несколькими депутатами создадут в Верховной Раде группу "Справедливость".

Об этом Дубинский сообщил в своем Instagram, находясь на трехнедельной "школе депутата" в Тростянце.

"Решили создать в новом парламенте депутатскую группу мажоритарщиков с рабочим названием" Справедливость ". Нас уже 5 человек. Присоединяйтесь", - написал журналист. И обнародовал фото с блогером Александром Куницким, который выиграл округ в Александра Грановского, и журналисткой телеканала Игоря Коломойского "1 + 1" Ольгой Василевской-Смаглюк.

Василевская-Смаглюк в комментарии "Украинской правде" отметила, что участвует в создании "неформального депутатского объединения мажоритарщиков Киевской области".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олександр Дубінський (@dubinskypro) 29 Июл 2019 в 4:44 PDT

В еще одном посте Дубинский анонсировал встречу для всех, кто хочет стать частью "Солидарности".

Утром 29 июля в санаторно-гостиничном комплексе Трускавца "Риксос" началось недельное обучение для будущих депутатов от партии "Слуга народа". Организует его Киевская школа экономики.

Слуга народа "завела в парламента 254 депутата, что позволит принимать законопроекты без поддержки других фракций. Представители партии неоднократно заявляли о возможности коалиции только из своей монобильшости. Фракция" Слуги народа "станет крупнейшей в истории украинского парламента.