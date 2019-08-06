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вторник, 06 августа 2019 11:37

Дубинский предлагает платить депутатам из олигархического фонда

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Дубинский предлагает платить депутатам из олигархического фонда
"Если олигархи хотят влиять на Совет, пусть наполняют общий фонд, который будет платить депутатам одинаково высокие зарплаты", - будущий депутат. ФОТО: Facebook Александр Дубинский

Будущий депутат-мажоритарщик от "Слуги народа" Александр Дубинский предлагает депутатам платить из олигархического фонда или увеличить выплаты из бюджета.

Таким образом можно "повысить депутатские доходы", заявил журналист в интервью "Страна.юа".

"Если олигархи хотят влиять на Раду, пусть наполняют общий фонд, который будет платить депутатам одинаково высокие зарплаты. Без теневого влияния. Если это будет совместный государственный фонд, не будет никаких требований. Кроме одного, - единые правила игры. Они об этом постоянно говорят, правильно? Так пусть перестанут платить депутатам "под ковром", - сказал Дубинский.

Он отметил, что разговоры о маленькой зарплате депутата вызывают возмущение.

"Общий бюджет депутата 76 тысяч гривен. В эту сумму входит зарплата и деньги на помощников. А этого мало для аренды офиса. Мне как мажоритарщику нужен офис в Обухове, Василькове и Украинке. Одну приемную нельзя. Расстояние от Обухова и Василькова - 52 километра . Прямой маршрутки нет. Надо ехать сначала в Киев, потом в Васильков. Это непросто. на аренду на коммуналку надо потратить где-то 30 тысяч гривен", - добавил будущий нардеп.

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"Слуга народа" завела в парламент 254 депутата, что позволит принимать законопроекты без поддержки других фракций. Представители партии неоднократно заявляли о возможности создания коалиции только из своих депутатов. Фракция "Слуги народа" станет крупнейшей в истории украинского парламента.

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