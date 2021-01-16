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суббота, 16 января 2021 13:14

Дубинський попросил фракцию собраться из-за санкций против него - "слуги" отказали

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Дубинський попросил фракцию собраться из-за санкций против него - &quot;слуги&quot; отказали
Дубинский в свое оправдание хотел скрикаты фракцию. Фото: Википедия

Александр Дубинский просил собраться фракцию, чтобы объяснить свою позицию по поводу введения санкций к нему со стороны США из-за вмешательства в американские выборы.

Заявил, что он стал жертвой "грязной провокации" оппонентов, а должностные лица США - жертвами украинских аферистов. Его оппоненты сделали "лживый донос" на него в государственные учреждения США, сообщил в Telegram-канале "Правда Качури".

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"Вопрос, который касается господина Дубинский, может быть рассмотрен на ближайшем заседании фракции вместе с другими вопросами повестки дня. Но специально созвать по этому поводу внеочередное заседание мы не будем", - ответил глава фракции Давид Арахамия в комментарии "Интерфакс-Украина"

В Офисе президента Украины обещают наказать причастных к вмешательству в президентских выборах США.
11 января США занесли в санкционного списка по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции попали семь граждан Украины. Это, в частности, бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, екснардеп Александр Онищенко, нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

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января

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