Дубинский написал письмо Зеленскому. Считает его виновным во всех своих бедах

Дубинский написал Зеленскому. Фото: РБК

Народный депутат Александр Дубинский, которого накануне исключили из партии "Слуга народа", обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

"Это всего лишь документальное оформление решения другого человека, который побоялся ответить на поставленный мной вчера простое и ясное вопрос: "Вы действительно дали добро на мошенническую зачистку Киевской областной организации партии "Слуга народа" от тех, за кого голосовали избиратели на местных выборах?"... Ваша президентское величество, Зеленский, поздравляю вас с фактическим установлением в Украине монархического строя!... Потому что на все воля монарха, по своему усмотрению вершит судьбу страны", - заявил Дубинский в Facebook.

По его мнению, именно Зеленский "дал команду" исключить его из партии. По словам депутата, он не собирается складывать мандат, потому что "несет ответственность перед людьми".

"Помните, главный герой сериала "Слуга народа" Василий Голобородько, которого вы так блестяще сыграли, в самом конце сериала послал в задницу тех, кто пытается незаконно осуществлять внешнее управление независимым и суверенным государством? К сожалению, это было только в кино", - добавил депутат.

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Во время конференции отделения партии "Слуга народа" в воскресенье, 14 марта, Дубинского лишили должности главы Киевской областной организации политсилы. Вместо него руководителем облорганизации Киевщины отныне будет Андрей Мотовиловец.15 марта Партия "Слуга народа" выгнала Дубинского из своих рядов.