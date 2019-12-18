Дубилет: Штатное расписание министерства – это зоопарк из непонятных названий

 
Ексклюзивы
1/5
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 459
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 909
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1404
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2718
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 522
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2520
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 270
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1161
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 540
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
2 Просмотров: 2970
Фото
Все фото
7
4
4
5
5
Супруга президента показала украинская одежда в Азербайджане
Супруга президента показала украинская одежда в Азербайджане
На митинге под Радой в действие пошли слезоточивый газ и зеленка
На митинге под Радой в действие пошли слезоточивый газ и зеленка
&quot;Единство помогло нам остановить российскую агрессию&quot; - пластуны принесли в Раду Вифлеемский огонь
"Единство помогло нам остановить российскую агрессию" - пластуны принесли в Раду Вифлеемский огонь
Под Офисом президента поставили каток
Под Офисом президента поставили каток
Участники акции на Банковой признали &quot;нормандский саммит&quot; успешным и начали разбирать палатки
Участники акции на Банковой признали "нормандский саммит" успешным и начали разбирать палатки
Видео
Все видео
В "Нацкорпусе" обещают перекрыть улицы, если полиция не отпустит задержанных во время митинга против распродажи земли
В "Нацкорпусе" обещают перекрыть улицы, если полиция не отпустит задержанных во время митинга против распродажи земли
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Справка из психбольницы помогла нардепу Киви избежать тюрьмы
Справка из психбольницы помогла нардепу Киви избежать тюрьмы
Билецкий анонсировал новую акцию протеста
Билецкий анонсировал новую акцию протеста
"Слуга народа" гулял с олигархами в ресторане
"Слуга народа" гулял с олигархами в ресторане
Интервью
1/5
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 909
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 477
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1161
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2628
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11205
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2019
Просмотров: 783
Чорний лис
— Що ти знаєш про лисячу хит­рість? Тільки те, що в казках у дитинстві прочитав, — Іван Дмитрович поблажливо дивиться на мене. ...
среда, 18 декабря 2019 20:53

Дубилет: Штатное расписание министерства – это зоопарк из непонятных названий

  Комментировать
Дубилет: Штатное расписание министерства – это зоопарк из непонятных названий
В течение следующего года правительственные иерархии сократят. Фото: uatv.ua

Структура работы правительства перегружена лишними департаментами. После реформы их сократят, каждый работник будет отвечать за конкретную цель.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Все, что делают чиновники, можно разделить на формирование политики и ее реализацию. Это не мое мнение, это то, что во всех учебниках пишут. Так вот, чтобы правительство работало эффективно, важно структурно разделять тех, кто формирует политику, и тех, кто ее реализует. Мы вскоре довнедряем реформу. Это может привести к качественному скачку.

Штатное расписание министерства - это зоопарк с непонятных названий - подразделения, сектора, управления, департаменты, директората. Мы в программе правительства определили 78 целей. Хотим выстроить структуру так, чтобы были люди, которые отвечают за эти конкретные цели. Персонифицировать ответственность за их достижение.

Также пытаемся добиться того, чтобы структура стала более плоской. Сейчас в министерстве может быть до 11 уровней иерархии. Этим невозможно управлять. Представьте себе документ или какое-то другое решение, которое проходит через все эти уровни. Это долго и неэффективно. В течение следующего года сократим количество иерархии. В некоторых министерствах эту реформу уже запустили", - рассказал Дубилет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чиновников ждут проверки: лучших наградят, худших – уволят

Полный текст интервью с министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом читайте в "Газете по-украински" и на Gazeta.ua.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дубилет: Штатное расписание министерства – это зоопарк из непонятных названий». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
декабря

Украинская энциклопедия вышла в 17 томах

Возродили запрещенную организацию

Напали на дом защитницы украинского языка

На Рождественской ярмарке самые большие очереди за сыром с клюквой и вином

Кобзарей и лирников хотели уничтожить

Спилберг скормил коту ЛСД

Самое читаемое
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
 Просмотров: 39800
Как котам и собакам живется вместе: показали забавные снимки
Как котам и собакам живется вместе: показали забавные снимки
22
 Просмотров: 22518
Назвали последствия дешевого доллара для Украины
Назвали последствия дешевого доллара для Украины Просмотров: 15282
&quot;Ни о чем не жалею&quot;: актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
"Ни о чем не жалею": актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
9
 1 Просмотров: 14913
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя Просмотров: 7812
Политика
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
 1 Просмотров: 468
НАБУ и САП просят ветировать закон, который касается неприкосновенности
НАБУ и САП просят ветировать закон, который касается неприкосновенности Просмотров: 378
Порошенко обсудил с председателем Венецианской комиссии украинскую судебную реформу
Порошенко обсудил с председателем Венецианской комиссии украинскую судебную реформу Просмотров: 117
Городскую администрацию в Киеве обыскивает СБУ
Городскую администрацию в Киеве обыскивает СБУ Просмотров: 225
Заработал Офис противодействия рейдерству
Заработал Офис противодействия рейдерству Просмотров: 126
Больше всего комментируют
9
"Старые "элиты" сповротивляются" - Зеленский о стычках у Рады
5
Столкновения под парламентом: полиция задержала 26 человек
4
Верховная Рада поставила точку в вопросе неприкосновенности
3
Подозреваемая в убийстве Шеремета написала письмо его матери
2
Украинка получила рекордное количество дипломов о высшем образовании
Голосов: 14204
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua