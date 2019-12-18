Дубилет: Штатное расписание министерства – это зоопарк из непонятных названий

В течение следующего года правительственные иерархии сократят. Фото: uatv.ua

Структура работы правительства перегружена лишними департаментами. После реформы их сократят, каждый работник будет отвечать за конкретную цель.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Все, что делают чиновники, можно разделить на формирование политики и ее реализацию. Это не мое мнение, это то, что во всех учебниках пишут. Так вот, чтобы правительство работало эффективно, важно структурно разделять тех, кто формирует политику, и тех, кто ее реализует. Мы вскоре довнедряем реформу. Это может привести к качественному скачку.

Штатное расписание министерства - это зоопарк с непонятных названий - подразделения, сектора, управления, департаменты, директората. Мы в программе правительства определили 78 целей. Хотим выстроить структуру так, чтобы были люди, которые отвечают за эти конкретные цели. Персонифицировать ответственность за их достижение.

Также пытаемся добиться того, чтобы структура стала более плоской. Сейчас в министерстве может быть до 11 уровней иерархии. Этим невозможно управлять. Представьте себе документ или какое-то другое решение, которое проходит через все эти уровни. Это долго и неэффективно. В течение следующего года сократим количество иерархии. В некоторых министерствах эту реформу уже запустили", - рассказал Дубилет.

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