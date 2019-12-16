Дубилет рассказал, почему отказался от госохраны

Дубилет координирует проект по борьбе с теневым алкоголем и проведения конкурсов в государственные топдолжности. Фото: Gazeta.ua

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет отказался от услуг государственных охранников из-за больших затрат на это из государственных средств.

Об этом он рассказал в интервью Gazeta.ua.

"Я в свое время обратился к УГО, чтобы мне выделили охрану. Думал, это будет два охранника, а оказалось, что по правилам должны были выделить гораздо больше. Мне стало неприятно, что государство может тратить на меня столько ресурсов. Решил нанять на время частную охрану за свой счет", - сказал Дубилет.

"Это был компромисс с моей семьей. Один из проектов, который координирую - борьба с теневыми рынками алкоголя, табака, лекарств и других. Это - достаточно криминализированная история.

Если взять алкоголь, то считается, что около 50% рынка находится в тени. В США, например, около 5%. Нелегальный алкоголь - это, с одной стороны опасность отравления и даже смертей для украинцев. С другой стороны - непоступление в бюджет. Если нам удастся в следующем году сократить этот рынок хотя бы до 20% - это будет успех", - добвил он.

В ноябре Дмитрий Дубилет попросил в Управления государственной охраны предоставить ему охрану. Тогда он сообщил, что вокруг него появилось две зоны напряжения.

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