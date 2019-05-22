Друг Зеленского получил руководящую должность в СБУ

Иван Баканов стал первым заместителем председателя СБУ.

Президент Владимир Зеленский назначил первым заместителем председателя Службы безопасности Украины главы партии "Слуга народу" и своего друга Ивана Баканова.

Указ опубликовали 22 мая на сайте главы государства.

"Назначить Баканова Ивана Геннадьевича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в тексте.

Баканов руководил штабом Зеленского на выборах президента.

Работал главным юристом "Квартала", с 2017 года возглавил партию "Слуга народу". С Зеленским дружит с детства.