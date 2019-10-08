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вторник, 08 октября 2019 10:34

Друг Богдана рассказал о поездке в Турцию

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Друг Богдана рассказал о поездке в Турцию
Бизнесмен Ваврыш говорит, что знаком с Богданом 10 лет. Фото: hromadske.ua

Бывший чиновник Киевской городской государственной администрации, бизнесмен-застройщик Андрей Ваврыш дружит с руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

Об этом он рассказал "Громадське телебачення"

Он прокомментировал поездку с Богданом в Турцию.

"Ездили просто с детьми. Был такой фототур, ребята организовывали - такая большая группа, которая ездила фотографировать лучшие места. И мы просто поняли, что надо к кому-то присоединиться, потому что самым такие вещи организовывать сложно. Кстати, я вам советую - дешево, недорого, достаточно интересно", - рассказал Ваврыш.

"Мы знакомы почти 10 лет. Познакомились где в неформальной обстановке. Дружим просто, и все", - добавил бизнесмен.

"Вы можете найти большое количество произведенной мной работы, о которой сейчас и мэр, и его команда отчитываются, что это они придумали и сделали. Это же прекрасно. Я этому рад. Но вы не найдете никогда, где я занимался какими-то вещами, которые мешали развитию города", - также заявил Ваврыш.

На вопрос: "С господином Кличко сейчас какие у вас отношения?" Ваврыш ответил: "Это мэр города, в котором я живу".

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан вместе с друзьями поехал в Турцию.

С ним была его подруга, а также друг-бизнесмен - основатель компании SAGA Development Андрей Ваврыш со своей спутницей. Соответствующее фото опубликовала в Facebook журналистка Соня Кошкина.

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Дата
08
октября

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