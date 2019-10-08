Друг Богдана рассказал о поездке в Турцию

Бывший чиновник Киевской городской государственной администрации, бизнесмен-застройщик Андрей Ваврыш дружит с руководителем Офиса президента Андреем Богданом.
Об этом он рассказал "Громадське телебачення"
Он прокомментировал поездку с Богданом в Турцию.
"Ездили просто с детьми. Был такой фототур, ребята организовывали - такая большая группа, которая ездила фотографировать лучшие места. И мы просто поняли, что надо к кому-то присоединиться, потому что самым такие вещи организовывать сложно. Кстати, я вам советую - дешево, недорого, достаточно интересно", - рассказал Ваврыш.
"Мы знакомы почти 10 лет. Познакомились где в неформальной обстановке. Дружим просто, и все", - добавил бизнесмен.
"Вы можете найти большое количество произведенной мной работы, о которой сейчас и мэр, и его команда отчитываются, что это они придумали и сделали. Это же прекрасно. Я этому рад. Но вы не найдете никогда, где я занимался какими-то вещами, которые мешали развитию города", - также заявил Ваврыш.
На вопрос: "С господином Кличко сейчас какие у вас отношения?" Ваврыш ответил: "Это мэр города, в котором я живу".
Руководитель Офиса президента Андрей Богдан вместе с друзьями поехал в Турцию.
С ним была его подруга, а также друг-бизнесмен - основатель компании SAGA Development Андрей Ваврыш со своей спутницей. Соответствующее фото опубликовала в Facebook журналистка Соня Кошкина.
Комментарии1