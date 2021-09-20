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"Довира" требует предоставить бюджетным учреждениям возможность переходить к поставщику последней надежды

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&quot;Довира&quot; требует предоставить бюджетным учреждениям возможность переходить к поставщику последней надежды
Председатель депутатской группы "Довира" Олег Кулинич: "Себестоимость украинского газа составляет примерно 2,6 гривны за кубометр". Фото: Ukrinform.ua

Учреждения коммунальной собственности не могут перейти к НАК "Нафтогазу" как к поставщику последней надежды, поскольку на сегодня на это нет юридических оснований, и такой механизм не предусмотрен.

Об этом во время согласительного совета парламента заявил председатель депутатской группы "Довира" Олег Кулинич, обратившись к представителю правительства с рядом требований.

"Необходимо предоставить субвенцию местным громадам для покрытия разницы в тарифах, обеспечить юридическую возможность перехода бюджетных учреждений к поставщику "последней надежды", а также решить вопрос среднегодового тарифа на газ для коммунальных предприятий, который бы не зависел от колебаний рынка", - отметил Кулинич.

По словам депутата, при формировании местных бюджетов на 2021 год громады планировали средства на отопление коммунальных учреждений по цене предыдущего отопительного периода, но сейчас цена на газ выросла в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

"На сегодня у нас сложилась ситуация, когда себестоимость украинского газа составляет примерно 2,6 гривны за кубометр, а для примера - территориальные громады Полтавщины, где этот газ добывают, вынуждены покупать его по 26 грн за кубометр, то есть по цене на европейских хабах", - подчеркнул он.

По мнению Кулинича, такая модель ценообразования разрушает любой баланс интересов громад и государства.

"Большинство громад не имеет возможности сделать перераспределение расходов бюджета, так как на это нет ресурса. По оценке экспертов, для покрытия разницы в тарифах местные бюджеты нуждаются в государственной субвенции на уровне 15-16 млрд гривен на этот отопительный период", - добавил глава депутатской группы "Довира".

В то же время, по его словам, в проекте Государственного бюджета на 2022 год средств на покрытие разницы в тарифах не предусмотрено.

Кулинич также акцентировал внимание на том, что большое количество бюджетных учреждений, которые хотели бы перейти к поставщику газа с более низкой ценой, не имеют технической возможности это сделать из-за отсутствия правоустанавливающих документов на коммунальное имущество, которое им передано после административной реформы.

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