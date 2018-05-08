Досрочных выборов не будет, президент не будет рисковать - Терещенко

По результатам последних опросов, Юлия Тимошенко набирает больше процентов за Петра Порошенко. Фото: antikor.com.ua

В случае проведения сейчас досрочных парламентских выборов президент Петр Порошенко не сможет собрать свой Кабинет министров.

Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал мэр Глухова Мишель Терещенко.

"Если по результатам соцопросов за вас шесть процентов населения, то вы не будете делать выборы. Я знаю, что меня в Глухове поддержат 60 процентов, поэтому хочу провести местные выборы. Хочу сменить депутатов-предателей. А у президента - шесть процентов. Конечно, он не хочет выборов в Верховную Раду.

Кто будет премьер-министром, если выборы пройдут сейчас? Юлия Тимошенко? Президент не будет рисковать", - отметил Терещенко.

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Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года.

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