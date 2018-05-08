Досрочных выборов не будет, президент не будет рисковать - Терещенко

 
Ексклюзивы
1/5
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Просмотров: 432
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 2763
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 4428
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 1332
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Просмотров: 972
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
10 Просмотров: 5580
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 10566
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1656
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
Просмотров: 1593
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
1 Просмотров: 783
Фото
Все фото
3
7
5
20
4
Стали известны подробности майского уикенда нардепов и заместителя министра
Стали известны подробности майского уикенда нардепов и заместителя министра
Вип-персоны на посевной: политики в костюмах поразили появлением на полях
Вип-персоны на посевной: политики в костюмах поразили появлением на полях
Ляшко с рюмкой, а Тимошенко с сырниками: политики постят фото с отдыха
Ляшко с рюмкой, а Тимошенко с сырниками: политики постят фото с отдыха
От масла до билетов в оперу: нардепы создали благотворительные фонды и &quot;засевают&quot; округа
От масла до билетов в оперу: нардепы создали благотворительные фонды и "засевают" округа
Порошенко показал красивые картинки меню для военных
Порошенко показал красивые картинки меню для военных
Видео
Все видео
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
"Интер" растрогал Путина: телевизионщики жестко потролилы коллег
"Интер" растрогал Путина: телевизионщики жестко потролилы коллег
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Нацсовет о ролике "Интера" к 9-му мая: "Танцы на ранах общества"
Нацсовет о ролике "Интера" к 9-му мая: "Танцы на ранах общества"
Найем рассказал о дружбе прокуроров с его обидчиком
Найем рассказал о дружбе прокуроров с его обидчиком
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 10566
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1656
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
Просмотров: 6210
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6273
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2133
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
07 мая 2018
Просмотров: 2664
Слава Богу, що я сама
- Бачу, як інші цілуються й ходять в обнімку. А мені душа болить. Заздрю їм, - розказує при зустрічі подруга Катя. Їй 26 років. Кидає "бичка" від ...
четверг, 10 мая 2018 08:10

Досрочных выборов не будет, президент не будет рисковать - Терещенко

1 Комментировать
Досрочных выборов не будет, президент не будет рисковать - Терещенко
По результатам последних опросов, Юлия Тимошенко набирает больше процентов за Петра Порошенко. Фото: antikor.com.ua

В случае проведения сейчас досрочных парламентских выборов президент Петр Порошенко не сможет собрать свой Кабинет министров.

Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал мэр Глухова Мишель Терещенко.

"Если по результатам соцопросов за вас шесть процентов населения, то вы не будете делать выборы. Я знаю, что меня в Глухове поддержат 60 процентов, поэтому хочу провести местные выборы. Хочу сменить депутатов-предателей. А у президента - шесть процентов. Конечно, он не хочет выборов в Верховную Раду.

Кто будет премьер-министром, если выборы пройдут сейчас? Юлия Тимошенко? Президент не будет рисковать", - отметил Терещенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакарчука назвали планом Москвы, Пинчука и Порошенко

Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года.

Полный текст интервью читайте на Gazeta.ua и в "Газете по-украински".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Досрочных выборов не будет, президент не будет рисковать - Терещенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
мая

За одну ночь студенты сожгли на костре 20 тысяч книг

Самое читаемое
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
19
 3 Просмотров: 90082
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
35
 1 Просмотров: 78764
Божественные тела и декольте до пупка: красавицы ослепили гламуром на Met Gala 2018
Божественные тела и декольте до пупка: красавицы ослепили гламуром на Met Gala 2018
84
 Просмотров: 62600
Победобесие на марше&quot; Россия сошла с ума в канун Дня победы
Победобесие на марше" Россия сошла с ума в канун Дня победы
15
 4 Просмотров: 57736
Стильная Мелания Трамп в кожаном пиджаке на публике обменялась нежностями с мужем
Стильная Мелания Трамп в кожаном пиджаке на публике обменялась нежностями с мужем
16
 Просмотров: 40139
Больше всего комментируют
139
"Интер" готовит ко Дню победы концерт с агрессивными лозунгами
12
Нацсовет о ролике "Интера" к 9-му мая: "Танцы на ранах общества"
12
Националисты начали блокировать телеканал "Интер"
10
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
7
Путину не нужен Донбасс - Геращенко
Голосов: 41998
Голосование Почему именно сейчас Петр Порошенко заговорил о вступлении в НАТО?
  • Хочет поднять свой рейтинг, потому что тема популярна в обществе
  • Отвлекает украинцев от реальных проблем в стране
  • Пытается таким образом получить поддержку мира
  • Это просто очередное заявление, не стоит никакого внимания
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua