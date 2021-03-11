Досрочных выборов не будет. К ним никто не готов - Разумков

Коалиция существует в формате монобольшинства, говорит спикер. Фото: Андрей Нестеренко, rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сомневается в вероятности досрочных парламентских выборов.

"Юридических оснований для "досрочки" нет, потому что Рада работает, правительство работает, коалиция существует в формате монобольшинства", - сказал спикер в интервью "РБК-Україна".

"Я не думаю, что сегодня кто-то готов полномасштабно к избирательной кампании. Кто-то по структуре не сможет это обеспечить, кто-то не сможет обеспечить это финансово, кто-то не сможет электорально, а кто-то - медийно.

Сказать, что какая-то из политсил, представленных в парламенте, или что находится вне его стен, на 100м процентов готова к избирательной кампании - нет, думаю, что нет", - отметил Разумков.

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Также спикер сомневается в отставке премьера Дениса Шмыгаля.

"Критической массы, которая сегодня в парламенте могла инициировать этот процесс, я пока не вижу", - сказал он.

На вопрос "Как политтехнолог, скажите, президенту следовало бы сходить на досрочные парламентские выборы?" Разумков ответил: "Если вы задали мне вопрос как политтехнологу, я бы не рекомендовал".

В Верховной Раде 9-го созыва работают 422 народных депутата. 246 - представители фракции "Слуги народа", 44 - ОПЗЖ, 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 20 - "Голоса", 24 - группы "Партия "За будущее", 20 - "Довиры". Работу начали в позапрошлом году в конце августа.