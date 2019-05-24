Досрочные выборы в Раду: Кошель назвал проблему

Парламентские выборы запланированы на 21 июля. Фото: Gazeta.ua

Двух месяцев хватит на подготовку к проведению внеочередных парламентских выборов и проведения кампании партиями.

Об этом заявил директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель в эфире "112 Украина".

"Вполне достаточно двухмесячного срока. Этот срок предусмотрен действующим законодательством. Уже были два случая в истории проведения внеочередных выборов в двухмесячный период. Практика показывает, что этого времени достаточно. Единственное, остается проблема закупки товаров и услуг со стороны Центральной избирательной комиссии", - сказал Кошель.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. По словам главы ЦИК Татьяны Слипачук, при нынешней системе государственных закупок комиссия за 2 месяца не успеет напечатать бюллетени.