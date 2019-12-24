"Досадно, что я ошибался" - Джонсон не хочет налаживать отношения с Россией

Борис Джонсон не верит в налаживание отношений с Россией. Фото: www.capital.ua

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, признал свою ошибку в отношении России.

По его словам, он больше не верит в возможность "перезагрузки" отношений с Москвой из-за разногласий между двумя странами, пишет журнал British Spectator.

"Я действительно думал, как, думаю, и многие министры иностранных дел и премьер-министри раньше думали, что мы можем начать снова с Россией. Что это большая страна, с которой мы боролись с фашизмом. Это очень, очень жаль, что я ошибался ", - отметил Джонсон в своей статье.

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Он был министром иностранных дел Великобритании с 2016 по 2018 год и стал премьер-министром в июле 2019 года.

Такое мнение он опубликовал после того, как 21 декабря во время визита в Эстонию сказал, что надеется на улучшение отношений с Россией, но у двух стран есть "ужасные проблемы" в отношениях.

После жалобы информатора в Великобритании собираются исследовать связи с Россией старшего советника премьер-министра Бориса Джонсона — политтехнолога и одного из архитекторов Brexit Доминика Каммингса.