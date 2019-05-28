"Донбасс освободят через две недели, если Россия не будет вмешиваться" - Ярош

Если Россия не будет вмешиваться, украинская армия освободит Донбасс за 2 недели. Фото: 2000.ua

Украинская армия освободит территории Донбасса за две недели, если Россия не будет вмешиваться.

Этого хватит, чтобы разгромить "армию" так называемых Л/ДНР, говорит командующий Украинской Добровольческой Армии, народный депутат Дмитрий Ярош в интервью obozrevatel.com.

"Имея гарантию, если Россия не вмешается, сможем разгромить Первый и Второй корпуса так называемых Л/ДНР, которые фактически являются вооруженными формированиями РФ. Недели две бы хватило для того, чтобы прорваться к границе, начать активно выстраивать сплошную сеть обороны по границы. Окружить и нейтрализовать те ОПГ, которые находятся в крупных городах, порубить их коммуникации. Если мы втянемся в городские бои - это будет длинная боевая операция. С большими потерями", - говорит Ярош.

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Такой план пыталось реализовать высшее военное руководство нашего государства в 2014 году. Тогда помешало вмешательство России, которое оказалось для украинской власти неожиданностью.

"Именно это и пытались сделать в 2014 году. Стратегия была абсолютно правильная. Я лично докладывал еще из-под Саур-Могилы, когда нас с территории России крыли там из всех калибров, то слышал в ответ: такого не может быть! Наши генералы не могли в это поверить. И только когда российские танки пошли - они поняли, что же может", - подчеркнул Ярош.

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