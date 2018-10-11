Должны сохранить профессионалов: Порошенко обратился к военным

Фото: president.gov.ua

За два года на контрактную службу в армии пошли 130 тыс. украинцев. Их нужно дальше заинтересовать достойными условиями службы. Об этом заявил президент Петр Порошенко на военном аэродроме в Хмельницкой области.

"В течение 2016-18 годов в Вооруженные силы на службу по контракту пришли 130 тысяч человек. Кто они? Добровольцы. Они пришли не по мобилизации. Часть из этих людей очень качественно служат. Но часть собирается уволиться. Почему? Комплекс факторов. От недовольства денежной наградой, социальным пакетом, до некорректного отношения со стороны некоторых командиров. Неуважения к личности солдата", - сказал он.

Президент назвал одной из ключевых задач - "изменить отношение к человеку в армии".

"Жесткая дисциплина зависит прежде всего от командира отделения, взвода, роты, батальона", - продолжил он.

"И с себя ответственности не снимаю. Должны сохранить профессионалов. Заинтересовать их долгосрочным контрактам. Желательно вернуть тех, кто приобрел опыт, но по разным, в том числе психологическим причинам, уволился, сейчас грустят за армией. Солдаты должны уважать старших по званию", - обратился Порошенко к военным.