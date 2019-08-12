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понедельник, 12 августа 2019 09:33

Должны общаться: у Зеленского прокомментировали интервью Разумкова российскому СМИ

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Должны общаться: у Зеленского прокомментировали интервью Разумкова российскому СМИ
Интервью Разумкова не навредили имиджу партии, считает Потураев. ФОТО: Facebook "Слуга народа"

Партия "Слуга народа" должна общаться с некоторыми российскими изданиями, чтобы продвигать "украинскую точку зрения".

Так интервью председателя партии Дмитрия Разумкова российскому медиа "Коммерсант" прокомментировал Никита Потураев, советник команды президента, новоизбранный депутат.

Интервью Разумкова не навредило имиджу партии, сказал Потураев в интервью "Детектору медиа".

"Я сам общался с Владимиром Соловьевым (журналист "Коммерсанта". - Gazeta.ua), он родился в Одессе, вырос в Кишиневе, только потом переехал работать в Москву. Мы должны общаться с теми изданиями, где можно продвинуть не искаженную украинский точку зрения. И правду о том, что происходит в Украине ", - сказал политик.

Сам Потураев отказался бы дать интервью журналистке телеканала "Россия-1" Ольге Скабеевой.

"Меня несколько удивляет позиция некоторых моих знакомых из окружения Порошенко, которых я давно знаю, которые начали ездить на эфиры к Скабеевои. Ноги моей не будет там ни в коем случае. Много раз давал комментарии, включался в эфиры канала "Дождь". Думаю, "Коммерсантъ" тоже не будет искажать. Конечно, в России почти не осталось медиа, которые можно считать профессиональными: "Новая газета", "Дождь", с определенными вопросами "Коммерсантъ" и "Эхо Москвы", но точно не федеральные каналы", - добавил он.

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5 августа в российском медиа "Коммерсант" вышло интервью руководителя партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова.

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Дата
12
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